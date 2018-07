XV de Piracicaba marca no fim e bate Paulista de virada

Com a vitória, o XV conquistou o objetivo traçado pelo técnico Sérgio Guedes de superar um concorrente na luta por vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, o time da casa ocupa a quinta posição, com quatro pontos. O clube de Jundiaí, que ainda não venceu, é o 13º colocado, com um ponto.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, os dois times apertaram o ritmo na segunda etapa. Quem abriu o placar foi o Paulista, aos nove minutos. O volante Kasado deu bela assistência para o atacante Cassiano Bodini, que passou pelo marcador e bateu de canhota.

O empate saiu apenas aos 35 minutos. O meia Adriano recebeu na área e bateu cruzado, no canto direito do goleiro Richard. O gol empolgou os donos da casa, que foram com tudo ao ataque e chegaram à virada já nos acréscimos, aos 46 minutos. Após cruzamento rasteiro da direita, o atacante Paulinho, mesmo desequilibrado, completou para o gol vazio.

No próximo domingo, às 19h30, o XV de Piracicaba volta a campo para enfrentar o Mogi Mirim, no Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim. Enquanto isso, o Paulista recebe o União Barbarense, nos mesmos dia e horário, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

FICHA TÉCNICA:

XV DE PIRACICABA 2 x 1 PAULISTA

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Lorran (Adriano), Pedro Paulo, Luiz Eduardo e Janílson; Adilson Goiano, Jairo e Danilo Sacramento (Diguinho); Márcio Diogo (Anderson Lessa), Paulinho e Marcelo Régis. Técnico: Sérgio Guedes.

PAULISTA - Richard; Thales, Lima, Lázaro e Correia; Matheus, Kasado, Chiquinho (Flávio) e Alan Mineiro; Cassiano Bodini (Régis) e Marcelo Macedo (João Henrique). Técnico: Giba Maniaes.

GOLS - Cassiano Bodini, aos 9, e Adriano, aos 35 e Paulinho aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Janilson e Luiz Eduardo (XV de Piracicaba); Richard e Alan Mineiro (Paulista).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra.

RENDA - R$ 94.900,00.

PÚBLICO - 3.364 pagantes.

LOCAL - Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).