XV de Piracicaba vence e complica vida do Guaratinguetá no Paulistão

Com a vitória em casa, o XV de Piracicaba tem agora com 11 pontos e ocupa o 17º lugar no Paulistão. E o Guaratinguetá, que não vence há cinco jogos, voltou para a zona de rebaixamento, com os mesmos 11 pontos, na 18ª posição. A diferença entre eles está no saldo de gols.

Ameaçados pelo rebaixamento, os dois times começaram o jogo cautelosos. Em casa, o XV procurou tomar as iniciativas ofensivas, mas encontrava dificuldades nas infiltrações e nas finalizações. Mesmo assim, abriu boa vantagem no primeiro tempo, marcando dois gols em lances de bola parada.

Aos 24 minutos, Ricardinho cobrou falta com perfeição. A bola passou pela barreira e foi no ângulo de Jailson, que ainda tocou nela antes de entrar. Quatro minutos depois, saiu o segundo gol do XV, quando Diguinho cobrou falta e o volante Adilson Goiano apareceu para desviar levemente de cabeça.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado, com muitas faltas. Aos 20 minutos, Diego Silva foi expulso, deixando o XV com um jogador a menos. Mas o Guaratinguetá nem pode aproveitar a vantagem numérica, porque Janilson fez falta no minuto seguinte e também recebeu o cartão vermelho.

O XV preferiu tocar a bola diante de um adversário abatido e apenas esperou o apito final. Apesar disso, só não ampliou o placar porque Adilson perdeu pênalti aos 32 minutos. Ele chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro Jailson.

Agora, pela 16ª rodada do campeonato, o XV de Piracicaba visita o Corinthians na quarta-feira e o Guaratinguetá encara o Santos, também fora de casa, na quinta.

XV DE PIRACICABA 2 X 0 GUARATINGUETÁ

XV DE PIRACICABA - Gilson; Vinícius Bovi, Rafael Santos, Glauber e Edu Silva; Adilson Goiano (Diego Borges), Diego Silva, Diguinho (Tiago Luis) e Ricardinho; Adilson e Paulinho (André Cunha). Técnico - Estevam Soares.

GUARATINGUETÁ - Jaílson; Luis Felipe (Rocha), Vinícius, Baggio e Janilson; Gercimar (Tchô), Rick, Lúcio Flávio (Fran) e Jonatan; Charles e Djavan. Técnico - Vilson Tadei.

GOLS - Ricardinho, aos 24, e Adilson Goiano, aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

CARTÃO AMARELO - Gercimar, Baggio, Lúcio Flávio, Rocha, Fran, Jnatan, Éverson (reserva) e Edu Silva.

CARTÃO VERMELHO - Diego Silva e Janilson.

RENDA - R$ 43.513,00.

PÚBLICO - 2.324 pagantes.

LOCAL - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.