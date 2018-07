XV de Piracicaba vence Ferroviária e fica perto do título da Copa Paulista

O XV de Piracicaba deu um enorme passo para a conquista do título inédito da Copa Paulista. O time piracicabano foi mais eficiente e superou a Ferroviária por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pelo confronto de ida da decisão.

Com este importante resultado, o XV poderá perder até por um gol de diferença na partida de volta, marcada para o próximo sábado, às 18 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A Ferroviária terá de vencer por três gols de diferença. Se vencer por dois gols a definição do título irá ocorrer nos pênaltis. Além de receber a taça, o campeão terá o direito de escolher entre a vaga na Copa do Brasil ou no Brasileiro da Série D de 2017.

Motivado pela boa presença de torcedores, mais de dez mil - o XV ditou o ritmo no primeiro tempo e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. O lateral Samuel cruzou da esquerda e o goleiro Matheus deu o rebote. Na sobra, o atacante Rafael Gomes completou de cabeça.

Na segunda etapa, a Ferroviária até tentou esboçar uma reação. A tentativa, porém, foi por água abaixo, já que o time da casa ampliou aos 15 minutos. O lateral Zé Mateus finalizou na trave e Rafael Gomes, novamente, foi oportunista e completou no rebote para garantir o 2 a 0.