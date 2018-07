XV de Piracicaba vence o Atlético Sorocaba e respira

SOROCABA - No jogo dos desesperados do Campeonato Paulista, deu XV de Piracicaba. Neste sábado, o time derrotou o Atlético Sorocaba por 1 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 14.ª rodada, colocou fim em um jejum de sete jogos e se distanciou da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o XV de Piracicaba subiu para os 14 pontos e abriu cinco pontos para o primeiro time na zona de rebaixamento, o próprio Atlético Sorocaba, que chegou à quarta derrota seguida. Os piracicabanos não venciam desde a sexta rodada, quando bateram o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa. De lá para cá foram três empates e quatro derrotas.

No primeiro tempo, os times mostraram porque estão na parte de baixo da tabela de classificação. Com muitos erros de ambos os lados, o jogo não teve grandes emoções. Cada time teve uma grande oportunidade de marcar. Os visitantes tiveram chance com Marcelo Soares, que recebeu bom passe de Diguinho, mas bateu em cima do goleiro Felipe Alves. Os mandantes dependiam bastante de Bruninho. Em jogada de velocidade, ele levou perigo e obrigou grande defesa de Thiago Passos.

A volta dos vestiários foi um pouco diferente. Os visitantes voltaram com uma postura mais agressiva e conseguiram abrir o placar. Aos 15 minutos, Anderson Lessa aproveitou cruzamento rasteiro de Marcelo Soares, antecipou o goleiro e abriu o placar.

Vágner Benazzi tentou colocar o time para cima e terminou o jogo com quatro atacantes, mas não conseguiu mudar a história da partida e, provavelmente, do rebaixamento do Atlético Sorocaba.

Pela 15.ª rodada, o XV de Piracicaba volta a campo contra o São Caetano, na próxima quarta-feira, às 19h30, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Na quinta, o Atlético Sorocaba visita o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO SOROCABA 0 x 1 XV DE PIRACICABA

ATLÉTICO SOROCABA - Felipe Alves; Tiago Baiano (Misael), Wellington, Fábio Sanches e Carlinhos; Da Silva, Raí, Helton Luiz (Tiago Marques) e Alex Willian (Marquinhos); Bruninho e Adriano Chuva. Técnico: Vágner Benazzi.

XV DE PIRACICABA - Thiago Passos; Vinicius Bovi, Pedro Paulo, Luiz Eduardo e Janilson; Gláuber, Diego Silva, Fabiano (Adriano Ferreira) e Diguinho (Danilo Sacramento); Léo Mineiro e Marcelo Soares (Anderson Lessa). Técnico: Edison Só.

GOL - Anderson Lessa, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Baiano, Da Silva e Helton Luiz (Atlético Sorocaba); Gláuber e Danilo Sacramento (XV de Piracicaba).

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).