XV de Piracicaba vence o Brusque e segue com chances de classificação na Série D

O XV de Piracicaba continua com chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D depois de vencer o Brusque na noite desta sexta-feira, por 1 a 0, em casa, no estádio Barão de Serra Negra, pela quinta rodada.

Com o fim do jejum de três jogos sem vitória, o XV chegou aos seis pontos e é o terceiro colocado do Grupo A15, enquanto o Brusque tem sete e segue na vice-liderança, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo-RS, que entra em campo no domingo diante do líder Operário-PR, com nove.

A última rodada da primeira fase será realizada no próximo dia 25 e o XV de Piracicaba precisa vencer o São Paulo-RS, no Sul, além de torcer para o Brusque não ganhar em casa do Operário-PR.

Precisando da vitória, o XV de Piracicaba começou a partida pressionando e abriu o placar aos 26 minutos. Após boa troca de passes, Léo Carvalho ajeitou e Tito bateu no alto. O time paulista poderia ter ampliado no segundo tempo, mas o chute de Zé Matheus parou na trave. Já o Brusque assustou com Wilson Júnior, que exigiu grande defesa de Mateus Pasinato.