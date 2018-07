XV demite Claudinho Batista após derrota em Piracicaba

"Estamos conversando com um, dois treinadores. Nas próximas horas vamos passar para vocês o nome do escolhido. Posso falar que são nomes experientes e que já conhecem o futebol paulista", comentou o vice-presidente Renato Bonfiglio.

Contratado para a disputa do Paulistão, Claudinho Batista comandou o XV em quatro jogos - dois empates e duas derrotas - e deixa o time na quarta colocação do Grupo C, com dois pontos, e em 18º lugar na classificação geral.

Antes de Claudinho Batista, três treinadores haviam sido demitidos no Paulistão: Luis dos Reis, Evaristo Piza e Vinícius Eutrópio deixaram Rio Claro, Capivariano e Ponte Preta, respectivamente.