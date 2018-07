XV empata no fim, mas é rebaixado junto com Oeste à Série A2 paulista

Com o resultado, ambas as equipes dão adeus à elite do futebol de São Paulo. O Oeste, que subiu no ano passado, terminou na 18.ª colocação na classificação geral com 13 pontos, dois a menos do XV de Piracicaba, 17.º lugar.

Mesmo rebaixado, o Oeste tirou força dentro de si para fazer um primeiro tempo muito superior em relação ao XV de Piracicaba. A equipe da casa foi para cima desde os minutos iniciais e viu Bruno Brígido fazer a defesa na tentativa de Maurinho. O goleiro dava mostras que sairia de campo como herói, mas acabou falhando no gol adversário. Aos 21, Mazinho passou como quis pela defesa do XV, invadiu a área e chutou para o fundo das redes.

Atrás do placar, o time de Piracicaba teve que ir para o tudo ou nada. As melhores chances foram pelo lado esquerdo de campo com Carleto. No segundo tempo, o XV voltou melhor e chegou com perigo logo nos primeiros minutos. O Oeste insistia com Marcelinho Paraíba, mas Bruno evitava que o Oeste marcasse o segundo gol.

A equipe piracicabana seguia em cima e teve um pênalti a seu favor aos 28 minutos. Fabinho foi derrubado na área e o árbitro marcou a infração. Na cobrança, Rivaldinho parou no goleiro Fábio. No lance, Brinner foi expulso deixando o Oeste com dez jogadores.

Com um a mais, o XV dominava o jogo. Nem a expulsão de Henrique Santos fez com que o Oeste se encontrasse na partida. O time de Piracicaba ainda tentou com Fabinho, mas a bola bateu caprichosamente no travessão. Já aos 50 minutos, o XV marcou com Oswaldo, mas era tarde para a virada. Assim, acabou rebaixado no Paulistão.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 1 XV DE PIRACICABA

OESTE - Fábio; Léo Príncipe, Brinner, Daniel Gigante e Fernandinho; Elivelton (Leandro Mello), Renan Mota, Betinho (Dionísio) e Marcelinho Paraíba; Mazinho (Guilherme Amorim) e Maurinho. Técnico: Serjão.

XV DE PIRACICABA - Bruno Brígido; Daniel Damião, Oswaldo, Heitor e Thiago Carleto (Julinho); Clayton, Adriano Ferreira (Celsinho), Henrique Santoso e Diney; Fabinho e Rodrigo Silva (Rivaldinho). Técnico: Luiz Carlos Ferreira.

GOLS - Mazinho, aos 21 minutos do primeiro tempo. Oswaldo aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza

CARTÕES AMARELOS - Brinner e Renan Mota (Oeste); Daniel (XV de Piracicaba)

CARTÕES VERMELHOS - Brinner (Oeste); Carleto, Celsinho e Henrique Santos (XV de Piracicaba)

RENDA - R$ 26.365,00

PÚBLICO - 5.130 pagantes

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).