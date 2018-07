XV faz foto oficial de título, desfila em Piracicaba e capitão curte lua de mel

Em clima de festa, o elenco do XV de Piracicaba se reuniu nesta segunda-feira para dois compromissos. Primeiro, às 10 horas, os jogadores posaram para uma foto comemorativa no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP). Na sequência, às 11 horas, os atletas saíram em um caminhão do Corpo de Bombeiros para desfilar por algumas ruas da cidade.

O grande momento do XV de Piracicaba não se dá apenas pelo título inédito da Copa Paulista, mas também pelo fato de o time ter conquistado uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2017. O clube pôde escolher entre disputar a quarta divisão nacional e a Copa do Brasil. Assim, a Ferroviária, vice-campeã, herdou a vaga na competição de mata-mata.

"Optamos pela Série D porque temos intenção de brigar por uma vaga na Série C e fincar um lugar no calendário nacional", justificou o presidente Celso Cristofolleti.

No último sábado também ocorreu o final feliz na novela vivida pelo volante e capitão Clayton, do XV de Piracicaba, que tinha casamento marcado para depois do jogo. O jogador mal ergueu a taça, tomou banho e pegou um helicóptero fretado pelo clube de Araraquara (SP) para Piracicaba.

Apesar de um pequeno atraso, tudo correu bem e Clayton conseguiu se casar a tempo com Nathaly Garcia - o casamento começou às 22 horas. Só ficou fora das comemorações desta segunda-feira, liberado para curtir a sua lua de mel.