XV perde para o Ituano e torcida perde a saída do técnico Roque Júnior

O XV de Piracicaba voltou a decepcionar no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, e perdeu pela quarta vez seguida no Campeonato Paulista. Desta vez diante do Ituano por 2 a 1, em partida realizada nesta quinta-feira, pela quarta rodada, colocando em xeque o trabalho do técnico Roque Júnior.

Com o resultado, o XV de Piracicaba segue na última colocação do Grupo D com nenhum ponto sequer em quatro jogos disputados. Já o Ituano conquista o seu segundo triunfo, porém ainda é o lanterna do forte Grupo A com sete, a três do líder São Paulo.

Precisando vencer a qualquer custo, o XV de Piracicaba começou em cima do Ituano e perdeu boa chance de marcar logo aos 11 minutos. Chico foi até a linha de fundo e tocou para trás. Tony, livre de marcação, soltou a bomba, mas a bola explodiu na defesa.

Nos minutos finais, o Ituano tomou conta do jogo. Aos 36 minutos, Clayson dividiu com Clayton, dentro da área, e pediu a penalidade máxima. O árbitro mandou o jogo prosseguir. Logo em seguida, o visitante abriu o marcador. Misael tocou para Ricardinho, que saiu na cara de Diogo Silva e tocou no alto para o fundo das redes.

As vaias da torcida se transformaram em festa logo no minuto inicial da segunda etapa. Wander Luiz ganhou a dividida com Naylhor e tocou para Paulinho. O meia só desviou para deixar tudo igual. O gol animou o XV de Piracicaba, que esboçou bons momentos na partida.

O Ituano, porém, foi aos poucos equilibrando o confronto, mandou novamente nos minutos finais e voltou a ficar à frente no marcador. Aos 45 minutos, Claudinho chapelou Ednei e soltou a bomba no alto para assegurar os três pontos. Na comemoração do gol, Jackson Caucaia teria exagerado e mesmo no banco de reservas, pois já tinha sido substituído, foi expulso.

Na próxima rodada, o XV de Piracicaba enfrenta o Red Bull Brasil na próxima quarta-feira, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Antes, o Ituano volta a campo no domingo, no mesmo horário, no estádio Novelli Junior, em Itu, contra o Capivariano.

FICHA TÉCNICA