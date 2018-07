XV sai da zona de rebaixamento e afunda o Comercial

Por outro lado, o XV de Piracicaba respirou um pouco mais aliviado com a vitória, chegando aos 14 pontos, subindo para o 16.º lugar e deixando pela primeira vez a zona de rebaixamento, mesmo que de forma provisória. Já o Comercial chegou ao 13.º jogo sem vitória - 11 derrotas e dois empates - e continuou na lanterna, com apenas oito pontos.

O primeiro tempo começou mostrando porque os dois times estão lutando contra o rebaixamento. Não foram criadas muitas chances de gol, mas a história mudou a partir dos 32 minutos. Elionar Bombinha foi lançando em velocidade e bateu na saída de Gilson, abrindo o placar para o Comercial.

No entanto, o XV de Piracicaba conseguiria empatar e virar na sequência. Aos 35 minutos, Diguinho fez boa jogada individual e bateu. A bola desviou na zaga adversária e enganou o goleiro Alex. Quatro minutos depois, Hugo ajeitou para Adilson, que bateu forte. O goleiro do Comercial tentou fazer a defesa, mas a bola acabou entrando. Os donos da casa ainda tiveram tempo para acertar uma bola na trave com Diego Silva.

Precisando da vitória para não se aproximar ainda mais do rebaixamento, o Comercial voltou do intervalo partindo para cima do XV de Piracicaba, que se preocupou apenas em se defender. Em dois lances de velocidade, os donos da casa quase ampliaram com Adilson e Tiago Luís, mas ambos esbarraram em Alex.

No entanto, o grande nome do segundo tempo foi o goleiro do XV, Gilson. Aos 33 minutos, Diogo Acosta cabeceou e o goleiro desviou com as pontas do dedo. A bola ainda tocou no travessão e foi para escanteio. Na cobrança, Fabão saltou e cabeceou para o chão. Gilson, novamente, salvou os donos da casa com uma defesa espetacular. Nos minutos finais, o goleiro Alex virou homem de linha e passou a tentar o empate nas bolas aéreas.

Os dois times voltam a campo na 18.ª rodada do Paulistão somente no próximo domingo. O XV de Piracicaba recebe a Ponte Preta, às 18h30, novamente no Estádio Barão de Serra Negra, enquanto o Comercial pega o Guaratinguetá, no mesmo horário, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA:

XV DE PIRACICABA 2 x 1 COMERCIAL

XV DE PIRACICABA - Gilson; Vinícius Bovi, Rafael Santos, Diego Borges e Edu Silva; Diego Silva, Adilson Goiano (Marcus Vinicius), Diguinho (Marlon) e Ricardinho; Adilson e Hugo (Tiago Luís). Técnico - Estevam Soares.

COMERCIAL - Alex; Leandro Camilo, Fabão e Rodrigo Costa (Marcel, depois Diogo Acosta); Sidny, Ricardo Conceição, Jordã, Elton (Hudson) e Rossato; Elionar Bombinha e Enílton. Técnico - Geninho.

GOLS - Elionar Bombinha, aos 33, Diguinho, aos 35, e Adilson, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - André Luis e Fabão.

PÚBLICO - 3.578 pagantes.

RENDA - R$ 62.128,50.

LOCAL - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.