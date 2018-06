Yago admite que deve substituir Carli e se diz pronto para estrear no Botafogo

Contratado no início de março e ainda sem atuar pelo Botafogo, o zagueiro Yago finalmente deverá estrear neste fim de semana. Ele mesmo indicou que deverá ser o substituto do suspenso Joel Carli diante do Vitória, neste domingo, no Engenhão, e garantiu estar pronto para fazer sua primeira partida com a camisa alvinegra.

"Acredito que sim (será titular). Sabemos que ainda há alguns dias até domingo, mas estou à disposição. O Valentim não precisa ficar falando comigo, as coisas acontecem naturalmente. Venho treinando e a expectativa é grande. Não acredito em sorte, mas na vontade de Deus. Venho de alguns anos fazendo um bom primeiro semestre, mas esse ano não consegui", declarou nesta quarta-feira.

Apesar da expectativa, o próprio Yago ressaltou as outras possibilidades disponíveis para o técnico Alberto Valentim. "Tem essa hipótese para domingo, sou concorrente, mas ainda tem Marcelo (Benevenuto), Kanu e Helerson. Se o professor quiser contar comigo, estou à disposição."

Após defender a Ponte Preta na temporada passada, Yago retornou ao Corinthians em 2018, mas não foi aproveitado. Por isso, foi liberado ao Botafogo, onde tem sofrido para conquistar espaço. Se de fato tiver a chance de atuar, ele quer mostrar serviço.

"A gente sabe que o titular é o Carli, mas quero deixar boa impressão para todos saberem que podem contar comigo. Espero ter uma boa sequência e superar as expectativas", projetou.