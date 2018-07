Yago deve pegar 30 dias de punição por doping e desfalcará Corinthians

O Corinthians deve ser comunicado nesta terça-feira que o zagueiro Yago está suspenso preventivamente por 30 dias, após ser flagrado no exame antidoping. O resultado da contraprova foi positivo e será encaminhado ao TJD da Federação Paulista para que o clube seja notificado da punição ao atleta.

“Fizemos exame de contraprova. O resultado foi confirmado e isso foi de quinta para sexta-feira”, contou Fernando Solera, chefe da Comissão Antidoping da FFP, em entrevista à Rádio Globo.

O doping ocorreu na partida contra o Santos, dia 6 de março, na Vila Belmiro. A substância encontrada foi a betametasona, utilizada para combater uma inflamação no joelho. O medicamente é permitido pela Fifa desde que não seja ministrado de forma intravenosa. Os médicos do Corinthians chegaram a citar o uso do remédio na súmula, mas não adiantou.

Sem Yago, o técnico Tite terá ainda mais problemas para escalar o Corinthians. Balbuena foi convocado para disputar a Copa América pela seleção paraguaia e já é desfalque certo por algumas rodadas. Sem os dois, o treinador terá apenas Felipe, Vilson e Pedro Henrique.