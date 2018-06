Yago e Elias voltam a treinar no Atlético-MG; Gustavo Blanco fica de fora

O elenco do Atlético-MG se reapresentou nesta quinta-feira, no dia seguinte à vitória nos pênaltis sobre o Figueirense, que garantiu a equipe na quarta fase da Copa do Brasil. Enquanto os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo, os reservas foram a campo.

Entre os que não atuaram na partida contra o time catarinense, as novidades ficaram por conta dos volantes Yago e Elias. O primeiro se recuperou de um entorse no joelho direito e o outro de uma inflamação na garganta.

A expectativa é que a dupla possa ser relacionada para a partida contra o URT pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. O duelo acontecerá neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Em compensação, o técnico Thiago Larghi não pôde contar nesta quinta-feira com o volante Gustavo que sentiu dores na planta do pé esquerdo logo no início dos trabalhos. Ele deixou o campo para realizar exames.

O volante Arouca comentou a classificação na Copa do Brasil e falou da expectativa para o confronto de domingo. "A equipe não quer passar sufoco nenhum, mas acaba acontecendo. O mais importante é que a equipe ficou tranquila nos pênaltis e conseguimos a classificação. No domingo, não vai ser diferente. A gente espera, com o apoio dos torcedores conseguir uma grande vitória", afirmou.