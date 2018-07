Yago é testado no Atlético-MG e Marcos Rocha fica fora de treino

O técnico do Atlético-MG, Rogério Micale, comandou um treinamento tático nesta quarta-feira na Cidade do Galo e indicou que já definiu o substituto de Elias, suspenso, para o duelo com o Vitória, domingo, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deverá ser o volante Yago, que treinou entre os titulares.

Yago formou a dupla de volantes com Adílson, mas isso ainda não define a escalação do Atlético-MG. Afinal, o lateral-direito Marcos Rocha, com dores no joelho direito, não foi ao campo. Ele realizou tratamento na fisioterapia e não tem presença garantida no duelo de domingo. Na atividade, a vaga do titular foi ocupada por Alex Silva.

Além disso, no treino desta quarta-feira, Valdívia treinou normalmente após ser substituído durante o duelo com o Avaí, no último domingo, com uma entorse no joelho direito. Assim, o time titular iniciou a atividade com a seguinte formação: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Yago, Valdívia e Cazares; Luan e Fred.

Essa formação foi alterada durante o trabalho tático por Micale, que fez testes no setor ofensivo. O treinador sacou Valdívia e Cazares para promover as entradas de Otero e Robinho, respectivamente.

O Atlético-MG volta a treinar nesta quarta-feira, às 15h30, na Cidade do Galo, dando sequências aos trabalhos de preparação para o duelo com o Vitória. O time ocupa o décimo lugar no Brasileirão com 31 pontos e precisa triunfar para não se distanciar ainda mais da briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.