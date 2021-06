Yago Felipe comemora nova assistência e exalta Roger Machado no Fluminense

Com duas assistências nos dois últimos jogos, o volante Yago Felipe comemorou a boa fase com a camisa do Fluminense após a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante atribuiu a boa fase em campo ao trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Roger Machado. Yago Felipe disse que os homens de campo têm liberdade para chegar ao ataque e ajudar, o que vem dando certo.

Na vitória sobre o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, ele já havia dado assistência para o gol marcado por Abel Hernández.

"É muito fruto do trabalho do professor Roger (Machado). A equipe dá liberdade para os jogadores do meio-campo estarem chegando. Fico muito feliz em crescer junto com a equipe", disse na saída do gramado.

Apesar da boa fase, Yago reconheceu que o Fluminense esteve muito abaixo na partida deste domingo, mas preferiu enaltecer o bom futebol do Cuiabá pelo placar magro.

"O Fluminense sempre pensa alto, querendo ganhar. Hoje sofremos um pouco mais devido às circunstâncias do jogo, mas também enfrentamos um time muito qualificado, com bons jogadores. Então temos que valorizar esta vitória", completou.

Agora, o Fluminense muda o foco para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time enfrentará o Red Bull Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase. Como venceu na ida por 2 a 0, os cariocas podem perder por até um gol de diferença para chegar nas oitavas de final.