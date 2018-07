Yago passa por cirurgia de hérnia e só deve voltar ao Corinthians em 2017

O zagueiro Yago está praticamente fora da temporada do Corinthians. O jogador passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral, quando ocorre dos dois lados, nesta sexta-feira, no Hospital São Luiz, em São Paulo, e virou um problema para o técnico interino Fábio Carille.

Segundo o departamento médico do clube, a previsão de recuperação do procedimento é de dois meses, quase inviabilizando o retorno do defensor até 4 de dezembro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro.

Titular desde a transferência de Gil para o Shandong Luneng, da China, Yago e os médicos do clube decidiram aproveitar o tempo de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda do jogador para realizar o procedimento.

Na partida contra o Santa Cruz, Carille optou por escalar Pedro Henrique ao lado de Balbuena. Mas, para esta partida, o treinador não contava com Vilson, que se envolveu em briga com Marciel durante um treino da equipe. Outra opção para a zaga no elenco é o jovem Léo Santos, recém-promovido das categorias de base do clube.

DOPING

No começo da temporada, Yago foi suspenso por 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, após testar positivo para a substância betametasona, no dia 6 de março, no clássico contra o Santos.