Yago Pikachu pede Vasco ofensivo na Argentina pela Libertadores

O elenco do Vasco retomou as atividades nesta segunda-feira já de olho na partida contra o Racing, quinta-feira, às 19h15, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Quem atuou por mais de 45 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro no domingo fez apenas um trabalho regenerativo. Os demais jogadores disputaram um jogo-treino contra a equipe sub-17. A única ausência foi Thiago Galhardo, que levou uma pancada na cabeça durante o duelo contra o time mineiro e está em observação no departamento médico.

Autor do gol da vitória contra o Atlético, o atacante Yago Pikachu disse que a vitória na estreia do Campeonato Brasileiro motivou a equipe, que precisa passar pelo Racing fora de casa para entrar na zona de classificação.

"Iremos para a Argentina mais confiantes. Vencemos um adversário de muita qualidade, assim como também é o Racing. Fizemos um bom jogo diante do Cruzeiro (empate sem gols pela segunda rodada da Libertadores). Tivemos até oportunidade de sair com a vitória, mas um ponto dentro do Mineirão não foi ruim", afirmou.

O Vasco ocupa a terceira colocação no Grupo E, com um ponto. O Racing lidera com os mesmos quatro pontos da Universidad de Chile, a segunda colocada. O Cruzeiro está na lanterna da chave também com um ponto.

"Os pontos que perdemos na estreia (derrota por 1 a 0 para Universidad de Chile, fora) estão fazendo falta, até porque estamos num grupo difícil. Vamos e precisamos buscar vencer fora de casa. O Racing se torna ainda mais forte jogando a Argentina, mas vamos em busca dos três pontos. É claro que um empate lá não seria ruim, se trata de um jogo fora de casa, porém iremos procurar trazer a vitória", emendou Pikachu.

O Vasco da Gama embarca para a Argentina na tarde desta terça-feira. Antes de seguir viagem para Buenos Aires, o elenco ainda realizará uma atividade em São Januário, pela manhã. Será quando o técnico Zé Ricardo definirá a lista de relacionados para a partida.