Yago Pikachu se despede do Vasco após cinco anos e assina com o Fortaleza

Yago Pikachu não ficou um dia desempregado. O jogador é o novo reforço do Fortaleza para a temporada 2021. O lateral-direito/meia se despediu do Vasco nesta sexta-feira e, logo após, foi anunciado pelo clube do Nordeste.

Pikachu estava no Vasco desde 2016. No time, disputou 253 jogos e ganhou quatro títulos. Mas não estava nos planos para a temporada 2021 após a readequação financeira dos cariocas, sendo notificado de que não permaneceria. Imediatamente, abriu negociações com o Fortaleza.

Mesmo preterido, fez questão de agradecer ao clube. "Depois de cinco temporadas, chega ao fim minha passagem pelo Vasco da Gama. Agradeço imensamente ao clube pela oportunidade de vestir essa camisa por 253 jogos. Saio de cabeça erguida, certo de que sempre dei o meu máximo. Nunca faltaram entrega e dedicação. Ficam minha gratidão e respeito a todos os envolvidos, torcedores, funcionários e amigos que fiz nesse período no clube. Obrigado por tudo, Vasco da Gama."

Com imagem de um Pokémon em um gramado, o Fortaleza deu pistas para sua torcida que poderia fechar com o vascaíno. Logo depois, acabou com o mistério e anunciou o acerto. "Vai, Pikachu! Nós escolhemos você! O atleta é a nova contratação do Leão e acerta em definitivo até dezembro de 2022", anunciou o Fortaleza, em suas redes sociais.