Yan Couto, único brasileiro na pré-lista do Golden Boy, é promessa do City e cobiça de Jorge Jesus

Só um jogador brasileiro está na pré-lista do prêmio Golden Boy, promovido pelo jornal italiano Tuttosport. O lateral-direito Yan Couto, do Manchester City, que esteve emprestado ao Braga, de Portugal, na última temporada, compõe a lista com cem nomes de até 21 anos que atuam no futebol europeu e que foram divulgados nesta segunda-feira. O jogador também é objeto de desejo do técnico Jorge Jesus, que está no Fenerbahçe, da Turquia, na próxima janela de transferências.

Yan Couto, de 20 anos, foi revelado no Coritiba e, antes de estrear profissionalmente, entrou na prestigiada lista da "Next Generation 2019", do jornal britânico The Guardian, que enumera os 60 jovens mais promissores do futebol mundial. Meses depois, ele foi titular da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo sub-17.

Leia Também LaLiga denuncia PSG e Manchester City na Uefa por regras do Fair Play Financeiro

Lutando por espaço no elenco principal do City, ele foi emprestado em 2021 ao Girona, da Espanha, que compõe a lista de vários clubes do Grupo City, e cedido ao Braga na última temporada. A gestão multiclubes, encabeçada pelo Manchester City, já acertou a contratação de sete jovens brasileiros nos últimos anos, incluindo o atacante Kayky, do Fluminense, o meia Diego Rosa, do Grêmio, e o volante Douglas Luiz, do Vasco.

Agora, Yan Couto é cogitado para reforçar o Fenerbahçe, segundo a imprensa turca, que também apontou outros alvos como os atacantes Bruno Henrique, do Flamengo, Igor Paixão, do Coritiba, e Erison, do Botafogo. A equipe de Jorge Jesus já contratou o brasileiro Lincoln, revelado no Grêmio e destaque do Santa Clara, da liga portuguesa, para a próxima temporada.

Alguns dos favoritos para levar o prêmio Golden Boy são o inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, o francês Eduardo Camavinga, do Real Madrid, o espanhol Gavi, do Barcelona, o alemão Jamal Musiala, do Bayern de Munique, dentre outros. O Brasil já teve dois vencedores do prêmio, com Anderson (Manchester United) em 2008 e Alexandre Pato (Milan) em 2009. O último ganhador foi Pedri, do Barcelona.

Os vencedores do prêmio Golden Boy ano a ano:

2021: Pedri (Barcelona)

2020: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

2019: João Félix (Benfica e Atlético de Madrid)

2018: Matthijs de Ligt (Ajax)

2017: Kyllian Mbappé (Monaco e PSG)

2016: Renato Sanches (Benfica e Bayern de Munique)

2015: Anthony Martial (Monaco e Manchester United)

2014: Raheem Sterling (Liverpool)

2013: Paul Pogba (Juventus)

2012: Isco (Málaga)

2011: Mario Götze (Borussia Dortmund)

2010: Mario Balotelli (Internazionale/Manchester City)

2009: Alexandre Pato (Milan)

2008: Anderson (Manchester United)

2007: Sergio Aguero (Atlético de Madrid)

2006: Cesc Fàbregas (Arsenal)

2005: Lionel Messi (Barcelona)

2004: Wayne Rooney (Everton/Manchester United)

2003: Van der Vaart (Ajax)