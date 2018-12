Yaya Touré deixa o Olympiacos apenas três meses após sua contratação

Durou pouco a segunda passagem do meio-campista Yaya Touré pelo Olympiacos. Nesta terça-feira, o clube grego anunciou a saída do jogador de 35 anos, apenas três meses depois de sua contratação.

Eleito quatro vezes o melhor jogador africano do ano e destaque do Manchester City na maior parte dos oito anos que por lá jogou, Touré decepcionou na curta passagem pelo Olympiacos. Anunciado no início de setembro, o marfinense atuou em somente duas partidas do Campeonato Grego e outras duas da Liga Europa, sem marcar gols.

De acordo com comunicado oficial do Olympiacos, o clube e o jogador "concordaram de maneira mútua em encerrar o acordo" entre eles. "Yaya está deixando o clube como um amigo, e as portas no Olympiacos sempre estarão abertas para ele. Nossos caminhos certamente se cruzarão novamente", afirmou.

Touré havia passado pelo Olympiacos pela primeira vez na temporada 2005/2006, ajudando o clube a conquistar o título grego. Além do clube e do City, o jogador defendeu o Beveren, da Bélgica, o Metalurh Donetsk, da Ucrânia, o Monaco e o Barcelona.