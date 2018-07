Yaya Touré é eleito o melhor jogador africano de 2011 O volante Yaya Touré, titular do Manchester City e da seleção da Costa do Marfim, foi eleito nesta quinta-feira com o melhor jogador africano de 2011. Na eleição realizada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), ele venceu a disputa com o meia-atacante ganês André Ayew, do Olympique de Marselha, e o também volante malinês Seydou Keita, do Barcelona.