Yaya Touré é eleito pela 4ª vez seguida o melhor jogador africano do ano

Yaya Touré foi eleito nesta quinta-feira o melhor jogador africano de 2014. O marfinense que defende o Manchester City foi anunciado vencedor da premiação em cerimônia realizada em Lagos, na Nigéria, onde igualou a marca de quatro troféus desta honraria que já havia sido obtida pelo camaronês Samuel Eto'o.

Touré também se tornou o primeiro a ser eleito o melhor jogador do seu continente por quatro anos seguidos. Novamente vencedor, no ano passado ele ajudou o Manchester City a conquistar o Campeonato Inglês e a Copa da Liga Inglesa. Os feitos acabaram servindo de consolo para o atleta, que amargou com a Costa do Marfim a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Em 2014 Touré também se tornou o segundo meio-campista após Frank Lampard a marcar 20 gols em uma temporada do Campeonato Inglês. No final do ano, por sua vez, ele também ajudou a Costa do Marfim a conquistar classificação à Copa Africana de Nações, que começará na próxima semana em Guiné Equatorial.

A premiação africana é decidida por meio do voto de técnicos ou diretores técnicos de seleções nacionais do continente. O atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang e o goleiro nigeriano Vincent Enyeama foram os outros finalistas da premiação, que ainda elegeu a Argélia a seleção africana do ano, depois de o país ter avançado às oitavas de final da Copa do Mundo e dado muito trabalho à campeã Alemanha neste estágio da competição. O país tinha Líbia e Nigéria como finalistas desta categoria da premiação.

Já o argelino Yacine Brahimi, de 24 anos, foi eleito o talento mais promissor de 2014, enquanto Kheireddine Madoui ganhou a premiação entre os técnicos ao levar o também argelino ES Setif ao título da Liga dos Campeões da África. O ES Setif, por sua vez, foi eleito o clube do ano na África.