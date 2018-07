Yaya Touré encerra rumor de saída do Manchester City

Depois de muita especulação, quando ele próprio chegou a dizer que poderia ir embora, o volante marfinense Yaya Touré acabou com os rumores e avisou que continuará no Manchester City. Aos 31 anos, ele foi o principal jogador da equipe na conquista do título do Campeonato Inglês na temporada passada, mas estava insatisfeito com alguns problemas internos - nunca deixou totalmente claro quais seriam.

Nesta sexta-feira, porém, Yaya Touré revelou, em entrevista para a imprensa britânica, que já está tudo superado e garantiu sua intenção de cumprir o contrato com o Manchester City até o final, em 2017.

"Agora já está tudo bem. Quero continuar. Sempre cumpro meus contratos. Será um grande prazer ficar e jogar na próxima temporada", afirmou o volante, que foi eliminado com a seleção da Costa do Marfim ainda na primeira fase da Copa do Mundo.