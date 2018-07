Yaya Touré ganha prêmio de melhor jogador africano pela quarta vez

Assim, o jogador da Costa do Marfim igualou o goleador Samuel Eto'o para se tornar o segundo jogador a receber a distinção quatro vezes, mas o atacante camaronês não ganhou o prêmio em anos consecutivos.

"Tenho sido abençoado ao longo dos anos", disse Touré, de 31 anos, na cerimônia. "Quero agradecer a todos os meus seguidores e dizer: Obrigado África."

Touré ganhou o prêmio por suas notáveis atuações com o City no Campeonato Inglês, algo que não pôde fazer com a seleção do seu país, que foi eliminada na primeira rodada da Copa do Mundo no Brasil.

O marfinense marcou o gol com o qual o City venceu a final da Copa da Liga contra o Sunderland em março e marcou 20 vezes no caminho da sua equipe ao título do Campeonato Inglês.

(Reportagem de Mark Gleeson, na Cidade do Cabo)