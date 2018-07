Yaya Touré marca dois e Manchester City bate West Bromwich

Ao contrário de alguns dos candidatos ao título - casos de Chelsea e Arsenal, que tropeçaram no final de semana -, o Manchester City não teve problemas em sua estreia na temporada 2015/2016 do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no jogo que encerrou a rodada inaugural, o time azul de Manchester não tomou conhecimento do West Bromwich e, mesmo fora de casa, ganhou com tranquilidade por 3 a 0.

Com a base da temporada passada, na qual ficou com o vice-campeonato - atrás apenas do Chelsea -, a equipe comandada pelo técnico chileno Marcelo Pellegrini mostrou mais uma vez que lutará pela taça. Mais forte no ataque com a contratação de Sterling junto ao Liverpool, foi um volante que se destacou em campo. O marfinês Yaya Touré, sempre presente no campo ofensivo, marcou duas vezes. O zagueiro belga Kompany fez o terceiro.

A partida foi amplamente dominada pelo Manchester City. Logo aos seis minutos, Yaya Touré balançou as redes pela primeira vez. Depois de receber na entrada da área, pelo lado direito, chutou colocado e rasteiro e contou com a sorte de um leve desvio de um zagueiro, que fez com o que goleiro Boaz Myhill ficasse estático só olhando a bola entrar de mansinho na meta.

Ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, mais uma vez Yaya Touré marcou. Após bonita tabela na entrada da área com Sterling, o marfinês chutou colocado no ângulo esquerdo do goleiro do West Bromwich. Já na segunda etapa, aos 13, Kompany apareceu na primeira trave, após escanteio cobrado pelo espanhol David Silva, para cabecear com força, sem chances para Myhill.

Com os 3 a 0, o Manchester City termina a rodada inaugural na liderança por causa do saldo de gols. Na segunda rodada, nada de moleza pois terá o clássico contra o Chelsea, em casa, no próximo domingo. O West Bromwich tentará se recuperar, um dia antes, contra o Watford como visitante.