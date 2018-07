Yaya Touré passa por tratamento no Catar para 'pequena lesão'

CIDADE DO CABO - Yaya Touré está recebendo tratamento no Catar devido a uma lesão não especificada, antes de se juntar nos Estados Unidos aos companheiros da Costa do Marfim na preparação para a Copa do Mundo, informou a Federação de Futebol da Costa do Marfim nesta sexta-feira.

O meio-campista foi o único entre os 28 jogadores chamados na convocação preliminar do técnico Sabri Lamouchi a não desembarcar com a equipe em Dallas, na quinta-feira. O jogador somente irá aos EUA na próxima quinta, acrescentou a federação em um comunicado.

O hospital ortopédico em Doha onde ele recebe tratamento confirmou a entrada do jogador africano, devido ao que descreveu em comunicado de "pequena lesão". Touré sofreu uma contusão na coxa em meados de abril, mas retornou após duas semanas afastado, e ajudou o Manchester City a conquistar o título inglês.

No último jogo da temporada, em 11 de maio, ele saiu no segundo tempo com uma lesão muscular na coxa, enquanto o City vencia o West Ham. A preparação de Touré para a Copa no Brasil, disputada entre junho e julho, ficou manchada esta semana pelos comentários do agente do jogador, Dimitri Seluk. Ele disse que o meia não estava satisfeito com o City por não ter sido parabenizado em seu aniversário e poderia deixar o clube.

A Costa do Marfim joga dois amistosos nos EUA, contra a Bósnia, no dia 30 de maio, em Saint Louis, e El Salvador, em Dallas, 4 de junho. Eles chegam ao Brasil no dia 6 de junho. Na Copa, os africanos foram sorteados no Grupo C, com Colômbia, Grécia e Japão.