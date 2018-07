Yaya Touré quer encerrar carreira no Manchester City

"Adoraria encerrar minha carreira aqui. Ninguém sabe qual será seu próximo passo no futebol e acredito que se você parar de sonhar, você deve parar de jogar futebol, mas aqui é onde quero estar", revelou Yaya Touré, que ainda tem um longo contrato com o Manchester City - o vínculo vai até junho de 2015.

Um dos destaques do Manchester City na campanha do título do Campeonato Inglês na temporada passada, o volante marfinense também foi campeão da Copa da Inglaterra pelo clube em 2011. Mas suas maiores conquistas são no Barcelona, onde faturou a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial, entre outros troféus.

Yaya Touré disse, inclusive, que planeja ainda conquistar muitos títulos pelo clube inglês. "Quero continuar ganhando com o Manchester City. Acredito que estamos apenas no começo da nossa jornada", avisou o volante marfinense, que no ano passado foi eleito o melhor jogador do futebol africano.