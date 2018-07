Yepes chega ao San Lorenzo para jogar o Mundial O San Lorenzo ganhou um xerife para jogar o Mundial de Clubes, em dezembro, no Marrocos. Nesta sexta-feira, o clube argentino ganhou o reforço do zagueiro colombiano Mario Yepes, de 38 anos, que foi capitão da sua seleção na última Copa do Mundo. Ele chega ao elenco do campeão da Libertadores com um contrato até o fim do ano que vem.