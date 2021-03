Ygor Vinhas, goleiro da Ponte Preta, revela dificuldades para respirar após a covid-19

O goleiro Ygor Vinhas, da Ponte Preta, sentiu na pele os efeitos do novo coronavírus. Ele esteve entre os 32 profissionais que foram vítimas do surto de covid-19 que atingiu o time de Campinas (SP) desde o início do Campeonato Paulista. Após cumprir quarentena, voltou aos treinamentos com o grupo, mas não foi nada fácil para ele, uma vez que sentiu alguns sintomas desconfortáveis nas primeiras atividades, como falta de ar.

"No primeiro dia de treinamento, depois que voltei do isolamento, senti algumas dificuldades para respirar. Abafava muito rápido, me sentia um pouco meio em câmera lenta também, mas isso foi só no primeiro e no segundo dia do treino. Depois, já voltei mais ao normal. Hoje, eu me encontro em perfeito estado, sem problemas", revelou o goleiro, que perdeu o olfato e o paladar mesmo tendo sintomas leves.

Leia Também Casa da Moeda do Brasil vai produzir uma série de medalhas para homenagear heróis do esporte

Apesar dos sintomas, Ygor Vinhas acredita que o futebol deve continuar. O goleiro da Ponte Preta crê que os protocolos exigidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) são necessáriose determinantes para a bola não parar no Estado.

"Ficamos tristes pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo, na verdade, com tantas mortes. Ficamos tristes pela proporção que isso tomou e por tanto tempo que está durando a pandemia. Segue um aumento significativo no número de mortes, mas estamos seguindo um protocolo que, para nós, é seguro. Apesar do número alto de casos, estamos nos testando", comentou o atleta. "Estamos fazendo tudo o que está dentro do protocolo para nos protegermos. Estamos aqui para cumprir o nosso calendário de jogos e fazer o nosso trabalho. Estamos nos preparando da melhor forma para, quando tiver o jogo, termos um retorno positivo."

Ygor Vinhas e a Ponte Preta poderão ter de esperar um pouco mais para voltar a jogar. O duelo com o Santos, pela quinta rodada do Paulistão, não deverá acontecer mais nesta quinta-feira no Estádio de São Januário. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que jogos envolvendo clubes de outros Estados não acontecerão na cidade já a partir desta quarta. A FPF ainda não se pronunciou sobre o assunto.