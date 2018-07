Ygor volta a treinar e deve reforçar Inter em clássico

Além de Ygor, o atacante Caio também está recuperado de lesão e trabalhou com o restante do elenco do Inter. Os dois jogadores não tem presença garantida no duelo do próximo fim de semana, ao contrário do goleiro Muriel, do zagueiro Rodrigo Moledo, do meia argentino D''Alessandro e do atacante uruguaio Forlán.

Com o Inter classificado antecipadamente às quartas de final da Taça Piratini, os quatro jogadores foram poupados pelo técnico Dunga na partida do último domingo contra o Cruzeiro, que terminou empatada por 1 a 1. Agora, porém, devem retornar ao time para o segundo clássico no ano - o primeiro foi vencido pelo Inter por 2 a 1 -, que definirá um dos semifinalistas do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

No treino desta manhã, Dunga orientou uma atividade com bola em campo reduzido. Os jogadores trabalharam marcação, movimentação e toques rápidos. Os atletas que participaram dos 90 minutos da partida com o Cruzeiro fizeram apenas corridas leves em torno do gramado.