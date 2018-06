Yoshida se empolga por Japão enfrentar Colômbia quatro anos após sofrer goleada

O zagueiro Maya Yoshida acredita que o reencontro do Japão com a seleção colombiana pode ter um desfecho diferente nesta edição da Copa do Mundo. De acordo com o jogador do Southampton, as circunstâncias do duelo realizado entre os países no Mundial de 2014, no Brasil, desfavoreciam os japoneses, que perderam a partida por 4 a 1.

"Estávamos em uma posição muito difícil naquele momento. Nossa derrota para a Costa do Marfim, na estreia, nos custou caro. Uma partida em que fizemos o primeiro gol e sofremos uma virada sem impor dificuldade. Quando jogamos contra a Colômbia, só a vitória interessava e eles nos ensinaram uma lição do quão dura pode ser uma Copa", relatou o jogador em entrevista ao site oficial da Fifa, divulgada nesta sexta-feira.

Quatro anos depois, a estreia japonesa será justamente contra os colombianos, no dia 19. "Estou muito empolgado para jogar contra eles de novo. As coisas estão muito diferentes agora. Em vez de ser o último jogo, será nossa partida de abertura", afirmou Yoshida, que vai disputar o seu segundo Mundial.

A eliminação na primeira fase da competição em 2014 ainda incomoda o jogador. "Estou muito ansioso para esta Copa na Rússia. No Brasil, há quatro anos, não jogamos o futebol que gostaríamos, agora queremos retificar isso. Para ser realista, será um sucesso se passarmos de fase", projetou o defensor.

Depois da partida contra a Colômbia, em Saransk, o Japão vai enfrentar o Senegal, no dia 24, e terminará a participação no Grupo H contra a Polônia, no dia 28.