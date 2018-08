Young Boys garante vaga inédita à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Young Boys, da Suíça, garantiu pela primeira vez em sua história um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. A conquista da vaga veio após uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Dínamo Zagreb, fora de casa, no jogo de volta dos playoffs da competição.

As equipes haviam empatado o jogo de ida por 1 a 1. No duelo desta tarde, o Dínamo saiu na frente com um gol de Hajrovic, logo aos sete minutos. A reação dos visitantes veio na etapa final, com dois gols em dois minutos de Hoarau.

Quem também avançou para a fase de grupos foi o Ajax, que segurou um empate sem gols com o Dínamo de Kiev nesta terça-feira, fora de casa. O time holandês havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, fora, e poderia perder a partida de volta por até um gol de diferença.

O outro classificado para a fase de grupos desta terça-feira foi o AEK Atenas, que empatou por 1 a 1 com o Vidi, da Hungria, em casa. O time grego venceu a primeira partida fora de casa por 2 a 1 e se classificou no placar agregado.

Nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), haverá outros três jogos que fecharão os playoffs da Liga dos Campeões. O Benfica visitará o PAOK, da Grécia. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, em Lisboa. Um empate sem gols garante o time anfitrião na próxima fase.

O PSV Eindhoven receberá o BATE, da Bielo-Rússia, depois e ter vencido fora de casa por 3 a 2. Por fim, o Salzburg receberá o Estrela Vermelha. As equipes empataram o primeiro jogo, na Bulgária, em 0 a 0. O sorteio dos grupos da competição acontecerá na quinta-feira, na sede da Uefa.