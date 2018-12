Young Boys x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Young Boys e Juventus jogam nesta quarta-feira, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Suisse, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os suíços se despedem da competição e os italianos, classificados, querem assegurar a primeira colocação do Grupo H.

Young Boys x Juventus terá transmissão pelo canal de Facebook do Esporte Interativo. O time italiano lidera a chave com 12 pontos, seguido pelo Manchester United, que tem 10 pontos e na mesma hora enfrenta o Valencia. Com Cristiano Ronaldo em campo, o time de Turim vem de vitória por 1 a 0 sobre o Valencia, na rodada passada. No Campeonato Italiano, a Juventus derrotou a Internazionale por 1 a 0, sexta-feira passada.

Já o Young Boys tem apenas um ponto em cinco rodadas e não há chance nem mesmo de deixar a lanterna do grupo. Na última rodada, os suíços perderam para o Manchester United por 1 a 0 na Liga, mas venceu o Thun por por 3 a 2, no sábado passado.

Escalações de Young Boys x Juventus

Young Boys: Ballmoos; Mbabu, Lauper, Camara e Benito; Sow, Bertone, Sulejmani e Fassnacht; Assalé e Hoarau

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini e Sciglio; Bentancur, Pjanic, Cuadrado e Costa; Dybala e Cristiano Ronaldo.