Young desfalca Manchester United até fim da temporada O técnico Alex Ferguson confirmou nesta sexta-feira que o atacante Ashley Young irá desfalcar o Manchester United até o final desta temporada do futebol europeu. O jogador está com uma lesão no tornozelo, sofrida na derrota por 2 a 1 para o Manchester City, e depois atuou em condições não ideias no empate por 2 a 2 com o West Ham, na última quarta.