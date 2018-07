Ypiranga-RS supera Caldense nos pênaltis e garante acesso para a Série C

O jogo foi equilibrado. O Ypiranga saiu na frente com Laerte, de cabeça, aos 12 minutos. O empate da Caldense saiu aos sete minutos da etapa final, com Robson, contra. Os times poucos se arriscaram, como já tinham feito no primeiro confronto. Por isso, a definição saiu mesmo nos pênaltis.

Gonçalves desperdiçou uma cobrança para o time gaúcho, mas Jefferson Feijão e Diney também perderam para a Caldense e viram o técnico Leocir DallAstra, no Ypiranga desde 2012, comemorar com o restante do elenco, que agora aguarda os outros resultados para saber quem enfrentará nas semifinais, já sonhando com o título nacional.

Na sexta-feira, no ABC paulista, o Botafogo ficou com a primeira vaga na Série C ao segurar o empate sem gols com o São Caetano, fora de casa. O time tinha vencido na ida, em Ribeirão Preto, por 2 a 1.

MAIS JOGOS - Neste domingo, o Remo também entra em campo e coloca em campo todo o planejamento de 2016. Isso porque, há sete anos na Série D, o clube paraense tem finalmente a chance de conquistar o tão sonhado acesso. Venceu o Operário por 1 a 0 no primeiro jogo, em Ponta Grossa (PR), e agora decide diante da sua torcida no

Mangueirão, às 19 horas. A expectativa é de um grande público.

Fechando os jogos decisivos na segunda-feira, o River viaja até o Rio Grande do Sul já com um pé na Série C, já que venceu o primeiro jogo por 3 a 0 no Estádio Alberto Silva, em Teresina. O confronto de volta será na Arena Alviazul, em Lajeado (RS), às 19 horas. O time piauiense pode perder até por 2 a 0. E se marcar um gol, daí tornará a missão quase impossível para o time gaúcho subir.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Série D:

Sexta-feira

São Caetano-SP 0 x 0 Botafogo-SP (1 x 2)

Sábado

Ypiranga-RS 1 (4) x 1 (3) Caldense-MG (1 x 1)

Domingo

19h - Remo-PA x Operário-PR (1 x 0)

Segunda-feira

19h - Lajeadense-RS x River-PI (0 x 3)