Ypiranga x Inter: onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, Ypiranga e Internacional se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa. É possível assistir ao vivo Ypiranga x Inter pelos canais Premiere e SportTV, que também vão passar em seus sites e aplicativos.

O Inter inicia a rodada na primeira colocação do Grupo A, com nove pontos, mesma pontuação que o Ypiranga, que fica atrás pelos critérios de desempate. Além de ser possível assistir ao jogo pela TV, o confronto entre Ypiranga x Inter também terá transmissão em tempo real do Estado.

Na última rodada, o Inter derrotou o São Luiz por 4 a 3, fora de casa, enquanto o Ypiranga superou o Pelotas por 2 a 1, em casa.