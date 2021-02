Yuri Alberto credita derrota do Inter para o Sport às 'poucas chances de gol'

Em confronto vital pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o Sport no stádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e foi surpreendido, ao ser derrotado por 2 a 1. Após o revés na noite desta quarta-feira, válido pela 35ª de 38 rodadas, Yuri Alberto, atacante colorado, avaliou o resultado.

"Sabíamos que seria difícil. Todo time que joga contra o líder vem com uma motivação muito grande, mas vamos continuar com a liderança. Tivemos poucas chances de gol", disse o atacante, após a primeira derrota depois de 12 jogos.

Leia Também Sport quebra invencibilidade do Inter e reabre briga pelo título do Brasileirão

Agora, o Internacional permanece com 66 pontos, deixando aberta a disputa pelo título do Brasileirão. Os comandados do técnico Abel Braga voltam a campo no próximo domingo, quando vão a São Januário, no Rio, enfrentar o Vasco, às 16h.

"Durante a semana, é trabalhar, já que, no final de semana, temos um grande jogo", completou Yuri Alberto. Abel não poderá escalar Uendel, expulso contra o Sport. Moisés, que cumpriu suspensão deve retornar. Já Patrick, que levou o cartão amarelo, é mais um desfalque.