Yuri Alberto define o Santos: 'Time que chega bem, mas que não finaliza muito'

O atacante Yuri Alberto analisou a atuação do Santos no empate sem gols com o Palmeiras, na tarde deste sábado, no Pacaembu. Ele gostou da postura da equipe no clássico, mas lamentou a falta de finalização.

Yuri Alberto realizou sua primeira partida pelo Santos nesta temporada. No início do ano, o atacante estava com a seleção brasileira sub-23 que garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

"Falei que estou no meu melhor momento nos treinos, estava com vontade de fazer gol, mas infelizmente não veio. Está bom, vamos seguir e pensar na Libertadores (estreia na terça, contra o Defensa y Justicia). Acho que somos um time que chega bem, mas que não finaliza muito. Todas as bolas que passei do Felipe Melo, o Gustavo (Gómez) veio dando carrinho. Esse gol vai sair", afirmou o jogador.

O atacante ainda recebeu elogios do técnico Jesualdo Ferreira. "O Yuri veio tarde (porque estava na seleção). Optei porque era importante um ponta de lança capaz de dar profundidade. Ele esteve muito bem", disse o treinador.

Com o empate no clássico, o Santos chegou a três jogos sem vitória. No entanto, a equipe segue na liderança do Grupo A do Paulistão, com 12 pontos. A equipe estreia na Libertadores na terça-feira, contra o Defensa y Justicia, na Argentina.