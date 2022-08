Yuri Alberto revela premonição de Duílio e festeja gols 'na hora certa' pelo Corinthians

Foram nove jogos para Yuri Alberto finalmente anotar um gol com a camisa do Corinthians. O desencanto veio logo em dose tripla em jogo no qual o clube precisava de placar largo para avançar na Copa do Brasil após derrota na ida por 2 a 0 para o Atlético-GO. O atacante festejou balançar as redes adversárias "na hora certa", na goleada por 4 a 1 na Neo Química Arena, e revelou uma premonição do presidente Duílio Monteiro Alves, que afirmou antes do jogo que o time se classificaria com três gols do camisa 9.

Yuri era só sorrisos na entrevista pós-jogo. Estava aliviado por finalmente ir às redes. Depois de passar em branco por oito jogos, comandou o time e comemorou bastante. Ele foi contratado para acabar com o jejum de gols do time e vinha rendendo abaixo do esperado.

"Cara, só tenho que agradecer a Deus. Eu falei que seriam seis ou sete jogos para me acostumar (entrosar com os companheiros). Acabou passando dois, mas só tenho a agradecer a todos meus companheiros, que no dia a dia sempre incentivaram. Diziam que os gols sairiam na hora certa e saíram", comemorou o atacante, que chegou ao clube com a camisa 7 e herdou a 9 com a saída de Willian, que repassou a 10 para Róger Guedes.

"A gente conseguiu, se uniu e fomos competitivos. Acabamos entrando um pouco abaixo no primeiro jogo (2 a 0 no Antonio Accioly, em Goiânia), mas graças a Deus passamos, estamos classificados. Que coisa linda", se divertiu o herói da noite, que quase esquece da premonição de Duílio Monteiro Alves.

O presidente escreveu o nome de uma música para o atacante pedir no fim da partida, já prevendo que anotaria três gols. O papel estava todo suado, dentro da meia de Yuri Alberto, que sofreu para abri-lo e ler o pedido. Com muito custo, conseguiu.

"Uma pessoa que respeito muito escolheu a música. O presidente Duílio disse que eu ir fazer três gols hoje", afirmou. "Não sei qual pé a música", seguiu, antes de conseguir abrir o bilhete totalmente molhado. "A música é Londres Freestyle, do Veigh."

Agora o Corinthians volta as atenções ao Brasileirão, no qual visita o Fortaleza, domingo, no Castelão. No primeiro turno o time ganhou por 1 a 0 com gol contra e necessita se dar bem fora de casa para retomar à briga pelo título. São nove pontos de distância do Palmeiras.