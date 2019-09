Yuri diz que jogo contra o Goiás será 'decisão' para o Fluminense

A briga direta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro transforma o confronto diante do Goiás, domingo, às 19 horas, no Serra Dourada, em uma "decisão" para o Fluminense. Este é o pensamento do volante Yuri, que concedeu entrevista nesta terça-feira, no CT da Barra da Tijuca.

"Vai ser outra final. Para a gente, não tem muita diferença, vamos encarar cada jogo como uma final. A gente precisa pontuar e vamos para lá com este pensamento", afirmou o meio-campista, que revelou a pressão sofrida pelo time pelo fato de ficar entre os últimos colocados.

"Terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento foi muito bom. No futebol, a gente tem que minimizar os erros. A maioria dos gols que a gente acaba sofrendo são lances pontuais, lances bobos. Então, acho que temos que diminuir os erros e vamos em busca disso", comentou.

Yuri aprovou a formação com dois volantes, ao lado de Allan, utilizada pelo técnico Oswaldo de Oliveira na vitória de domingo, em Brasília, diante do Corinthians. "Com o Diniz (Fernando, ex-técnico), a gente nunca jogou com dois volantes e com o Oswaldo (Oliveira, técnico atual), tomamos uma postura mais segura."

Para Yuri, a presença de dois jogadores com características de marcação ajudou na melhor produção do meia Paulo Henrique Ganso. "Ficou bem claro que o Ganso teve mais liberdade jogando com dois volantes, a gente ficou mais protegido. Mas tem coisas para acertar, para treinar."

O Fluminense é o 16.º colocado no Brasileiro, com 18 pontos, e só fica à frente do Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento por ter maior número de vitórias (5 a 4). O Goiás é o 15º classificado, com 21 pontos.