Yuri Mamute volta a ser emprestado pelo Grêmio e vai para o Casaquistão

Após começar a temporada com mais de uma dezena de opções para o ataque, o técnico Renato Gaúcho resolveu liberar alguns de seus atacantes. E acabou sobrando para Yuri Mamute, que mais uma vez será emprestado. Ele foi anunciado como reforço do Aktobe, do Casaquistão.

O jovem, de 21 anos, surgiu como grande promessa gremista em 2011, quando tinha apenas 16 anos. Ele, porém, nunca conseguiu se firmar em Porto Alegre, sendo emprestado para o Botafogo, para o Panathinaikos da Grécia e, no ano passado, ao Náutico.

Mamute fez a pré-temporada com o Grêmio, mas era uma das últimas opções de um ataque que tem Paulo da Silva, Everton, Fernandinho, Jael, Luan, Lucas Coelho, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Ty. Antes dele, o clube já havia liberado Batista para o Tonela, de Portugal, por um ano e meio.

Já Mamute ficará um ano no Aktobe, clube que tem apostado em jogadores brasileiros. Antes do gremista, chegaram o atacante Cassiano, emprestado pelo Inter, o lateral-esquerdo Juninho, ex-Palmeiras, e o meia Vitor Júnior, ex-Corinthians, Botafogo e Inter.