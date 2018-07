Yuri se coloca à disposição para jogar na zaga e quer vaga no Santos

O técnico Dorival Júnior ainda não indicou a escalação do Santos para enfrentar o Flamengo no domingo, no Maracanã, mas Yuri espera estar entre 11 titulares. O volante voltou a se colocar à disposição para atuar na zaga nesta terça-feira e vive a expectativa de entrar em campo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Temos uma semana para o Dorival trabalhar e, como sempre, estou à disposição para o que ele precisar. É um confronto direto ali na parte de cima da tabela", declarou o jogador, que participou de um evento em uma das lojas do Santos.

Depois da lesão de Luiz Felipe, que o afastará do futebol até 2017, Dorival vem tendo problemas para armar a defesa do Santos. Contra a Ponte Preta, colocou David Braz ao lado de Noguera. A suspensão do brasileiro abriu espaço para Yuri herdar a vaga contra o Vitória, mas então foi a vez de ele ser punido com o terceiro cartão amarelo, permitindo que David Braz voltasse em seu lugar diante do Cruzeiro.

Agora, os três brigam por duas vagas para o confronto direto pela segunda colocação do Brasileirão. Se o título está nas mãos do Palmeiras, uma vitória no Maracanã garante pelo menos o vice-campeonato ao Santos. "Na casa do Flamengo, sabemos que vai ser difícil. Mas o Brasileirão é assim, então vamos pensando em fazer o melhor jogo e conquistar a vitória", afirmou Yuri.