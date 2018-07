Zaga falha, Brasil perde por 2 a 1 para o Canadá e fica em 2º na Copa Algerve

Para chegar até a final, o Brasil venceu Portugal, Nova Zelândia e Rússia na fase de classificação, que começou na quarta-feira passada e terminou na segunda-feira. Desses times, entretanto, só o neozelandês vai jogar a Olimpíada do Rio. Rússia e Portugal sequer se classificaram para o Pré-Olímpico Europeu, também encerrado nesta quarta-feira.

Já o Canadá é um time um pouco mais tradicional, medalhista de bronze na última Olimpíada. Nesta quarta, em Algarve, as canadenses abriram o placar num golaço de Zadorsky aos 16 minutos do segundo tempo. Após batida de escanteio pela esquerda, ela correu em direção à bola e bateu nela de costas, com a sola do pé. A bola quicou no chão e encobriu a goleira Bárbara.

O segundo gol fica na conta da zaga brasileira, que entregou a bola de presente para Beckie marcar cara a cara com Bárbara. Cristiane, artilheira da seleção, descontou só nos acréscimos. Brasil e Canadá voltam a se enfrentar nos dias 4 e 7 de junho em Toronto e Ottawa em preparação para a Olimpíada.

Os Jogos do Rio, aliás, conheceram nesta quarta-feira sua última seleção classificada. É a Suécia, que venceu Holanda, Suíça e Noruega no Pré-Olímpico da Uefa. No jogo decisivo, nesta quarta, as suecas seguraram o empate em 1 a 1 contra as holandesas, donas da casa.

A Suécia é uma das seleções tradicionais do futebol feminino, tendo ido ao pódio em três Mundiais - 1991 (em terceiro), 2003 (vice) e 2011 (terceiro). Ela se junta a Brasil, Colômbia, França, Alemanha, África do Sul, Zimbábue, Nova Zelândia, Canadá, EUA, Austrália e China.

Japão e Inglaterra, segundo e terceiros colocados no Mundial, não estarão na Olimpíada. Os EUA ficaram com o título, enquanto a Alemanha foi a outra semifinalista. França, Canadá, Austrália e China chegaram às quartas de final. O Brasil, eliminado nas oitavas do Mundial, também está nesse pelotão. No ranking da Fifa, é sétimo, atrás de EUA, Alemanha, França e Japão, além de Inglaterra e Coreia do Norte.