Zaga falha, mas Juventus vence e mantém folga na ponta no Italiano

TURIM - A Juventus levou um susto neste domingo, em duelo com o modesto Chievo, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Em uma trapalhada da defesa, o time visitante marcou seu gol, mas não evitou a vitória da equipe de Turim, pelo placar de 3 a 1.

O resultado manteve a boa vantagem da Juventus na ponta, agora com 63 pontos. A vice-líder Roma tem 51, mas ainda entrará em campo neste domingo para enfrentar a Sampdoria. Para o Chievo, a derrota significou o retorno à zona de rebaixamento. Com 18 pontos, o time é o penúltimo colocado da tabela.

Diante de sua torcida, a líder Juventus não teve dificuldade para controlar o jogo. Aos 16, Asamoah confirmou o domínio da partida ao bater de canhota, de fora da área, para o fundo das redes. Doze minutos depois, Pirlo bateu falta de longe, mas o goleiro deu rebote e Marchisio, na pequena área, só completou para o gol.

Dois gols em menos de 30 minutos deram tranquilidade ao time. E por isso o time não chegou a se desesperar quando a zaga protagonizou lance bizarro dentro da área. Em uma das poucas investidas do Chievo no ataque, Lichtsteiner tentou afastar o perigo e acertou forte chute contra as costas do companheiro Cáceres. A bola subiu e voltou contra as redes da Juventus, encobrindo o goleiro Buffon, aos 5 minutos da segunda etapa.

Logo na sequência, porém, a Juventus retomou a folga no placar. Após cobrança de escanteio, Llorente não precisou pular para escorar de cabeça entre a zaga rival e marcar de cabeça o terceiro e último gol dos anfitriões neste domingo.

OUTROS JOGOS

Também na briga pelas primeiras posições, o Napoli bateu o Sassuolo por 2 a 0, fora de casa. Dzemaili e Insigne marcaram os gols que deixaram o time visitante com 50 pontos, na terceira colocação da tabela.

Ainda neste domingo, a Lazio foi derrotado pelo Catania por 3 a 1, fora de casa, e estacionou nos 32 pontos, na 10ª posição. O Parma goleou a Atalanta por 4 a 0, enquanto o Livorno bateu o Cagliari por 2 a 1. Genoa e Udinese empataram por 3 a 3.