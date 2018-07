Zaga titular e Maxwell são poupados em treino da seleção brasileira

TERESÓPOLIS - Os jogadores da seleção brasileira voltaram a treinar na tarde desta quarta-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e tiveram que enfrentar o clima adverso, pois o trabalho foi realizado sob intensa chuva. Além disso, três jogadores estiveram ausentes da atividade: os zagueiros David Luiz e Thiago Silva e o lateral-esquerdo Maxwell.

O trio de jogadores do Paris Saint-Germain - David Luiz acaba de ser contratado junto ao Chelsea - ficou na academia, onde eles realizaram trabalhos em bicicletas ergométricas, de fortalecimento muscular. Mais cedo, o chefe do departamento médico da seleção brasileira, Jose Luiz Runco, garantiu que nenhum jogador está lesionado ou sob risco de ser cortado, mas admitiu que alguns deles poderiam ser poupados de treinamentos em razão do desgaste, embora não tenha revelado nomes.

E os primeiros ausentes foram exatamente a dupla de zaga titular e o reserva imediato do lateral-esquerdo Marcelo. Os goleiros, como normalmente acontece, foram os primeiros a irem a campo e realizaram trabalhos específicos. Depois do aquecimento, os demais jogadores correram em volta do gramado, em um leve trabalho físico.

Em seguida, os jogadores foram divididos em duas equipes, que fizeram um treino de dois toques sem David Luiz, Thiago Silva e Maxwell. Jefferson e Victor foram os goleiros utilizados, enquanto Julio Cesar trabalhou em separado, com o preparador de goleiros Carlos Pracidelli.

Assim como aconteceu nesta quarta, a seleção brasileira voltará a treinar em dois períodos nesta quinta-feira. E os trabalhos estão marcados para 9h30 e 15h30. Na próxima terça-feira, a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari vai encarar o Panamá, no Serra Dourada, em Goiânia, no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que começará em 12 de junho com o jogo entre Brasil e Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.