Zagallo é internado no Rio com infecção e pode perder jogos da Copa

RIO - Dono de quatro títulos mundiais com a seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo está internado no Hospital Barra D''Or, no Rio de Janeiro, com uma infecção na coluna. O ex-jogador e ex-técnico de 82 anos tem previsão de ser liberado em uma semana, mas corre o risco de perder os jogos do Brasil na Copa do Mundo.

De acordo com seu filho Mario Zagallo, o tetracampeão está fazendo tratamento com antibióticos para eliminar a infecção por bactéria. Ele está internado no quarto desde segunda-feira e não inspira maiores cuidados, apesar da preocupação de familiares e amigos.

A previsão inicial dos médicos é que Zagallo seja liberado na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, a 10 dias do início do Mundial. "Quando tivermos novidades, vamos avisar", declarou o filho do tetracampeão mundial. Se não se recuperar a tempo, Zagallo poderá ficar fora da partida de abertura do Mundial, entre a seleção brasileira e a Croácia, dia 12, em São Paulo, no Itaquerão. Convidado de honra da CBF, o tetracampeão terá a sua disposição um jatinho para assistir a todos os jogos do Brasil na Copa.

Zagallo participou das duas primeiras conquistas mundiais do Brasil, em 1958 e 1962, como jogador. Em 1970, sagrou-se tricampeão como treinador da seleção. E, em 1994, foi auxiliar-técnico de Carlos Alberto Parreira, atual coordenador técnico do time brasileiro.