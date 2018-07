Zagallo elogia Neymar, Ganso e Lucas e vê trio na Copa do Mundo

>

RIO - No dia em que se tornou o embaixador no Oriente Médio das divisões de base do Botafogo, clube que irá ganhar um centro de treinamento em Marechal Hermes para as suas jovens promessas, Zagallo exaltou nesta segunda-feira o atacante Neymar e disse não acreditar na presença do meia Ronaldinho Gaúcho na seleção que defenderá o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

"Neymar é craque. Possui habilidade, categoria e até o Mundial vai chegar pronto para se sagrar campeão", afirmou o Zagallo, que minimizou a expulsão do santista na quarta-feira passada, quando usou uma máscara para comemorar um gol contra o Colo-Colo, pela Libertadores."Ele é um garoto que só tem a evoluir. Tem futebol de sobra e vai colocar a cabeça no lugar."

Já em relação ao flamenguista, há elogios e restrições. "O Ronaldinho tem técnica, habilidade, mas é jogador de 30 metros. Não corre muito. Meio-campista, por obrigação, tem de ter pulmão. No meu entender, está difícil (ele jogar a Copa de 2014)... Não dá".

Indagado se o são-paulino Lucas, Paulo Henrique Ganso e Neymar já merecem jogar juntos no time principal do Brasil, Zagallo desconversou: "Prefiro não entrar nessa questão". Depois, com simpatia, disse que o trio tem todas as condições de brilhar no próximo Mundial e enalteceu Ganso e Lucas. "O Lucas tem futuro, está surgindo bem. Já o Ganso é o único jogador, atualmente, capaz de vestir a camisa 10 da seleção".

Veja também:

VÍDEO: 'Berço' de Zagallo como treinador, Botafogo homenageia ídolo