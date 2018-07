Zagallo escapa ileso de acidente de carro na zona oeste do Rio de Janeiro

RIO - O ex-técnico de futebol e ex-jogador Mário Jorge Lobo Zagallo, de 81 anos, sofreu um acidente de carro na noite desta quinta-feira, no Rio, e não ficou ferido. Ele bateu com seu Honda Civic em um poste, na Praça do Pimentinha, na Barra da Tijuca (zona oeste), por volta das 23 horas.

Atendido no Hospital Barra D''Or, Zagallo foi liberado em seguida. Segundo a assessoria do hospital, Zagallo não teve ferimentos e passou por exames apenas por precaução, depois de ter colidido o seu carro após ter perdido o controle do mesmo por causa da pista molhada devido à chuva.

Conhecido por ser o maior vencedor da história das Copas do Mundo, com dois títulos como jogador, em 1958 e 1962, um como técnico, em 1970, e outro como coordenador-técnico, em 1994, Zagallo será homenageado com uma estátua a ser inaugurada no próximo dia 31 de maio, no Engenhão. A CBF anunciou a homenagem no último dia 10 e a estátua ficará exposta em frente ao estádio, que nesta semana foi interditado por causa de problemas estruturais na sua cobertura.

A estátua de Zagallo ficará na companhia de outras, dos ex-jogadores Nilton Santos, Jairzinho e Garrincha. Durante a inauguração, estarão presentes a comissão técnica e os jogadores da seleção brasileira, que têm treino marcado para o Engenhão no mesmo dia 31 de maio - o Brasil faz amistoso com a Inglaterra, em 2 de junho, no Maracanã.