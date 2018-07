Zagallo vira embaixador das divisões de base do Botafogo O ex-jogador e ex-treinador Zagallo vai assumir o papel de embaixador das categorias de base do Botafogo. Com o prestígio de um dos ícones do futebol mundial, o clube carioca diz esperar captar investimentos para o seu futebol amador, principalmente no Oriente Médio.