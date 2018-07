Zago comanda treino do Inter visando a final sem dupla de zaga titular

O técnico Antônio Carlos Zago comandou nesta quinta-feira mais uma atividade do Internacional visando a final do Campeonato Gaúcho, contra o Novo Hamburgo. Neste domingo, as equipes se enfrentam no Beira-Rio na partida de ida do confronto que definirá o novo campeão estadual.

Com a semana livre, Zago tem aproveitado para preparar a equipe com calma. Nesta quinta-feira, por exemplo, a comissão técnica deixou a dupla de zaga titular de fora da atividade. Léo Ortiz realizou um trabalho à parte na academia, enquanto Victor Cuesta está gripado.

A princípio, no entanto, nenhum dos dois preocupa para a partida deste domingo. Caso se tornassem problema, Zago poderia contar com dois zagueiros reservas que retornaram aos treinos nesta quinta, após um período afastado por lesão: o antigo titular Paulão e o recém-contratado Danilo Silva.

Outra novidade no trabalho comandado no CT Parque Gigante foi Eduardo Sasha. O atacante se recuperou de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e foi liberado para treinar com os companheiros. Até pelo longo período de afastamento, no entanto, a tendência é que ele não fique à disposição no fim de semana.